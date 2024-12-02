«Будем решать, как смягчить ситуацию». Туроператоры о последствиях введения туристического налога

Представители туротрасли считают преждевременным введение туристического налога в Екатеринбурге в 2025 году.

«Есть ряд территорий, аналогичных Екатеринбургу, где власти пока воздержались от принятия решения, поскольку им неясна ситуация. Налог – это инструмент, который позволяет регулировать турпоток. Но если инструмент острый с двух сторон, им надо пользоваться аккуратно», – заявил на пресс-конференции в ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что позиция отельеров была представлена председателю Екатеринбургской думы Анне Гурарий в официальном письме. Но депутаты приняли свое решение.

«Сейчас важно наладить взаимодействие с властью, чтобы процесс [взимания турналога] прошел безболезненно, раз он уже запущен. Есть важные моменты – на какие цели пойдут доходы от налога, поскольку деньги неокрашенные. Здесь сохраняется поле для дискуссий. Также нужно усилить комплексную работу со средствами размещения. Меня больше всего беспокоят хостелы, которые находятся в зоне риска», – отметил Михаил Мальцев.

Член комитета по молодежной политике и туризму заксобрания Свердловской области Станислав Блохин добавил, что к нему обратились семь собственников отелей, который выступают резко против туристического налога. «Обычно турналог вводится, когда города перегружены туристами. Наши собственники отелей этого не чувствуют. Если бы вопрос о введении туристического налога принимался в заксо, я бы не думая проголосовал против. Это мое мнение», – заявил областной депутат.

Как ранее писал «Новый День», туристический налог будет взиматься с гостиниц в местный бюджет, но фактически его будут платить постояльцы. В 2025 году ставка налога составит 1% от стоимость номера или места размещения (но минимальная плата – 100 рублей в сутки), в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4% и в 2029 году вырастет до максимальных 5%.

От уплаты турналога освобождаются федеральные льготники: ветераны Великой Отечественной войны, герои России, участники СВО, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью. В Екатеринбурге будет действовать дополнительная льгота для детей (до 18 лет). По расчетам экономистов мэрии, в первый год туристический налог должен принести городской казне дополнительные 84,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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