В Екатеринбурге введен туристический налог

Екатеринбургская дума единогласно утвердила введение туристического налога на территории города.

С 2025 года с постояльцев городских гостиниц будет взиматься 1% от стоимости места размещения (но минимальная плата составит 100 рублей в сутки). Это принесет бюджету Екатеринбурга дополнительные 84,2 миллиона рублей. Cтавка будет ежегодно расти, пока не станет максимальной – 5% с 2029 года.

От уплаты турналога освобождаются федеральные льготники: ветераны Великой Отечественной войны, герои России, участники СВО, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью. В Екатеринбурге будет действовать дополнительная льгота для детей (до 18 лет).

Депутат Сергей Козлов предлагал дать льготу еще и многодетным семьям, но его предложение вновь не рассмотрели, так как заключения главы города по-прежнему нет. Александр Колесников выступил против всех льгот: «Мы как дума должны принимать и непопулярные решения. Думать, как наполнять бюджет. Мы же не социальная помощь здесь».

Алексей Вихарев предложил создать рабочую группу, которая будет контролировать сбор туристического налога с отельеров и решать, куда тратить деньги. Колесников заявил, что доходы от турналога не обязательно направлять на развитие туристической инфраструктуры. «Налог – это налог, и он поступает в бюджет. У меня в районе детские садики и школы не ремонтируются, я хожу и прошу денег у спонсоров», – отметил депутат.

Напомним, Уральская ассоциация туризма просила отложить введение туристического налога, так как отельеры жаловались на неготовность администрировать новый сбор. Президент УАТ Михаил Мальцев считает, что турналог может ударить по недорогим гостиницам и хостелам, что в конечном счете приведет к сокращению массового туризма в Свердловскую область.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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