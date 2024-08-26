Уральские туроператоры и отельеры призвали не вводить туристический сбор в Свердловской области

Уральская ассоциация туризма выступила против введения туристического налога в Свердловской области. Туроператоры и отельеры считают, что эта мера снизит и без того не слишком большой поток путешественников на Урал.

Свои аргументы эксперты туротрасли перечислили в обращении к вице-губернатору Свердловской области Дмитрию Ионину. В документе отмечается, что туристические сборы актуальны для культурных мегаполисов с избыточным турпотоком, таких как Рим, Париж, Москва и Санкт-Петербург. Введение же турналога в Екатеринбурге и Ирбите вызывает обоснованные сомнения.

Кроме того, большинство клиентов действующих отелей – деловые путешественники. Туристический налог обременит предприятия, и руководители компаний предпочтут не командировать своих сотрудников, а решать деловые вопросы дистанционно, как это было во время пандемии коронавируса. Таким образом, поток делового туризма на Средний Урал может сократиться.

Новый сбор усложнит работу гостиниц, так как потребуется дополнительное администрирование налога и более длительная регистрация клиентов. Недорогие средства размещения (хостелы и кемпинги) могут уйти в теневой сектор, чтобы не потерять постояльцев.

«Создается негативный информационный фон для потенциальных туристов. Свердловская область и Екатеринбург прилагают значительные усилия по привлечению в регион туристов, а введение туристического налога при не до конца сформированном и закрепившемся на общероссийском рынке туристическом имидже Среднего Урала и его главного города-несвоевременная и непродуктивная мера (фактически – контрмаркетинг и антиреклама)», – говорится в обращении УАТ.

Туристический налог в России вводится с 1 января 2025 года. Базовая ставка составит 65 рублей в сутки, однако регионы могут применять понижающие коэффициенты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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