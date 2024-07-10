Госдума и Совфед разрешили регионам вводить туристический налог с 2025 года

Госдума и Совет Федерации в среду, 10 июля, разрешили муниципалитетам с 2025 года вводить туристический налог, который заменит курортный сбор. Новшество прописано в законе о совершенствовании налоговой системы.

Туристический налог будет относиться к местным налогам. Муниципальные образования самостоятельно будут определять, вводить ли такой налог, и размер ставки. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе этот налог будет вводиться в действие законами этих субъектов РФ.

Ставки налога будут дифференцироваться в зависимости от сезонности и категории размещения, но не смогут быть выше или ниже пределов, установленных в Налоговом кодексе, передает «Прайм». Максимальная ставка будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в гостинице в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года. С 2029 года и далее ставка не должна превышать 5%. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки.

Плательщиками турналога станут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в специальный реестр классифицированных средств размещения.

Участники СВО и некоторые другие категории россиян – герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды – будут освобождены от уплаты налога. Местные власти вправе расширять перечень категорий льготников.

О планах властей преобразовать курортный сбор в туристический налог стало известно в конце июня. Отмечалось, что налог будут платить отельеры и включать его в стоимость проживания. Представители туриндустрии высказали мнение, что введение налога приведет к росту фискальной нагрузки на отрасль, что отразится на инвестициях в новые гостиницы и планах по открытию номеров, сообщал портал «Tourdom.ru».

Между тем, как заявил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, введение турналога не вызовет существенное подорожание отдыха и туристических услуг в России. «Когда рассматривался экспертами и депутатами в соответствующих комитетах этот законопроект, весьма аргументированно все доводы «за» были представлены», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Песков убежден, что благодаря этому налогу «будет повышаться качество туристических объектов».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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