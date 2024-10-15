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Вторник, 15 октября 2024, 14:55 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге введут туристический налог

В Екатеринбурге появится туристический налог, об этом заявил глава города Алексей Орлов во время брифинга с журналистами.

По словам мэра, турналог составит около 100 рублей в сутки. Все доходы от него пойдут на развитие гостевого туризма – установку туристической навигации, теплых туалетов, поддержку событийных мероприятий. «Мы сегодня проводили большое совещание с участием налоговых органов. Рабочая группа сформирована из представителей городской думы и администрации. Мы документ внесем уже в течение ноября. До 1 декабря мы должны это решение принять. Никаких противоречий нет. Я сторонник введения такого налога. Он пойдет исключительно на пользу города», – сообщил Алексей Орлов.

Ранее против введения туристического налога в Свердловской области выступила Уральская ассоциация туризма. Этой же точки зрения придерживались в региональном заксобрании. Однако позже министр финансов области Александр Старков заявил о пользе туристического налога и призвал глав муниципалитетов принять «взвешенное решение».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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