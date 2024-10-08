Глава минфина призвал мэров подумать о введении туристического налога

Глава свердловского минфина Александр Старков положительно оценил введение туристического налога в некоторых регионах РФ и призвал глав уральских муниципалитетов тоже подумать об этом.

«До 1 декабря нашим муниципалитетам нужно принять решение. Я надеюсь, что муниципалитеты примут взвешенное решение, как сделал Санкт-Петербург, Ставропольский край, они показывают положительные результаты. Возможно и наши муниципалитеты обратят внимание», – сказал Старков на брифинге, посвященном верстке областного бюджета на 2025 год.

Как уже сообщал «Новый День», недавно против введения туристического налога в Свердловской области выступила Уральская ассоциация туризма. Туроператоры и отельеры считают, что эта мера снизит и без того не слишком большой поток путешественников на Урал. По их мнению, туристические сборы актуальны для культурных мегаполисов с избыточным турпотоком, таких как Рим, Париж, Москва и Санкт-Петербург. Введение же турналога в Екатеринбурге и Ирбите вызывает обоснованные сомнения.

Председатель комитета заксо по физкультуре, спорту и туризму Елена Чечунова 11 сентября заявила, что введение туристического налога в муниципальных образованиях Свердловской области не представляется возможным. «У нас пока нет ответов на очень многие вопросы. Напомню, что каждый муниципалитет сам будет решать, стоит ли вводить туристический налог. И прежде чем принять такое решение, важно будет проанализировать, станет ли новый налог инструментом развития туризма в территории или, наоборот, создаст препятствия для роста туротрасли», – сказала она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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