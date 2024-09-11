Ввести в Свердловской области туристический налог «не представляется возможным»

В муниципалитетах Свердловской области пока не созданы условия для введения туристического налога, так как очень многие аспекты этого еще не проработаны. К такому выводу пришли участники совещания, которое состоялось в областном заксобрании. В нем приняли участие депутаты, эксперты туристической отрасли и представители уральских городов, сообщили в пресс-службе заксо.

«По итогам нынешнего совещания мы пришли к выводу, что сегодня введение туристического налога в муниципальных образованиях Свердловской области не представляется возможным – у нас пока нет ответов на очень многие вопросы. Напомню, что каждый муниципалитет сам будет решать, стоит ли вводить туристический налог. И прежде чем принять такое решение, важно будет проанализировать, станет ли новый налог инструментом развития туризма в территории или, наоборот, создаст препятствия для роста туротрасли», – резюмировала председатель комитета заксо по молодежной политике, туризму и спорту Елена Чечунова.

Как уже сообщал «Новый День», недавно против введения туристического налога в Свердловской области выступила Уральская ассоциация туризма. Туроператоры и отельеры считают, что эта мера снизит и без того не слишком большой поток путешественников на Урал. По их мнению, туристические сборы актуальны для культурных мегаполисов с избыточным турпотоком, таких как Рим, Париж, Москва и Санкт-Петербург. Введение же турналога в Екатеринбурге и Ирбите вызывает обоснованные сомнения.

Кроме того, большинство клиентов действующих отелей – деловые путешественники. Туристический налог обременит предприятия, и руководители компаний предпочтут не командировать своих сотрудников, а решать деловые вопросы дистанционно, как это было во время пандемии коронавируса. Таким образом, поток делового туризма на Средний Урал может сократиться.

«Создается негативный информационный фон для потенциальных туристов. Свердловская область и Екатеринбург прилагают значительные усилия по привлечению в регион туристов, а введение туристического налога при не до конца сформированном и закрепившемся на общероссийском рынке туристическом имидже Среднего Урала и его главного города-несвоевременная и непродуктивная мера (фактически – контрмаркетинг и антиреклама)», – говорится в обращении УАТ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube