УАТ: из-за введения турналога места в хостелах подорожают на 20%

Уральская ассоциация туризма обратится в Екатеринбургскую думу с просьбой отложить введение туристического налога. Отельеры считают, что новый сбор ударит по бюджетным гостиницам и хостелам, что в конечном счете нанесет ущерб массовому туризму.

«Введение туристического налога в 2025 году несет существенные риски для гостиничного хозяйства Екатеринбурга. Наиболее уязвимыми становятся хостелы и отели категории «до трех звезд». Они и так несут серьезную финансовую нагрузку, а турналог приведет к увеличению стоимости размещения еще на 20%. В такой ситуации ряд хостелов просто закроются, а туристы будут искать нелегальные средства размещения», – прокомментировал «Новому Дню» президент УАТ Михаил Мальцев.

Владельцы пятизвездочных отелей также недовольны турналогом. Его введение усложнит работу гостиниц: оформление постояльцев будет занимать больше времени, понадобятся ресурсы для администрирования сбора. Представители отрасли по-прежнему сомневаются, что доходы от налога будут уходить по назначению – на развитие туристической инфраструктуры.

«Мы предлагаем компромисс: на время отложить введение туристического налога и посмотреть на опыт других регионов. Мы не выступаем против этого сбора, но сейчас в таком виде он несет слишком много рисков для гостиничного дела», – добавил Михаил Мальцев.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил информацию о введении туристического налога. Городская дума должна принять решение до 1 декабря. Также на днях состоялось заседание ассоциации «Екатеринбургская городская агломерация», где Орлов сообщил, что агломерация станет пилотом для внедрения нового налога на территории Свердловской области. То есть помимо Екатеринбурга турналог появится еще в 13 городах-спутниках: Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревда, Сысерть, ЗАТО Уральский.

Напомним, с 2025 года российские муниципалитеты могут самостоятельно вводить туристический налог. Налоговый кодекс предоставляет возможность установить дифференцированные предельные ставки по годам: от 1% в 2025 году до 5% в 2029 году. Но минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки. По факту, турналог будет включен в стоимость номера, а плательщиками станут владельцы всех видов гостиниц: отелей, хостелов, пансионатов, глэмпингов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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