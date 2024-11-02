Мэрия Екатеринбурга освободит от турналога горожан и несовершеннолетних постояльцев

В администрации Екатеринбурга состоялось заседание рабочей группы по введению туристического налога в муниципалитете. В нем приняли участие чиновники, депутаты городской думы, представители налоговой службы и бизнес-омбудсмен региона. Возглавил группу финансовый вице-мэр Андрей Корюков.

Как уже сообщал «Новый День», туристический налог будет взиматься с гостиниц и, по сути, будет включен в стоимость места размещения. В мэрии подчеркнули, что дополнительная плата не будет взиматься с льготников. Также планируется, что от турналога будут освобождены жители Екатеринбурга, пожелавшие снять номер в отеле, и лица до 18 лет.

Доход от туристического налога будет поступать в местный бюджет. Эти средства предполагается направить на развитие городской инфраструктуры и повышение привлекательности Екатеринбурга для гостей, сообщили по итогам рабочей группы в администрации.

Отметим, что против нового сбора для гостиниц выступает Уральская ассоциация туризма. Как пояснял «Новому Дню» руководитель УАТ Михаил Мальцев, туристический налог больно ударит по небольшим хостелам и гостиницам категории «0-3 звезды», так как стоимость размещения в них подскочит сразу на 20%. Чтобы не потерять постояльцев, недорогие гостиницы могут уйти в теневой сектор, а в худшем случае – закроются. Это негативно скажется на общем потоке туристов в Екатеринбург и другие свердловские города, отмечали в туротрасли.

Как ранее анонсировал глава города Алексей Орлов, Екатеринбургская дума должна принять решение о введении туристического налога до 1 декабря. Также гостиничный сбор появится в 13 городах-спутниках Екатеринбургской агломерации. В Первоуральске дума уже утвердила новый налог.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube