«Никто не знает, на какие цели пойдет турналог». УАТ обсудит с властью новый сбор

Уральская ассоциация туризма 22 октября проведет закрытые слушания по поводу введения туристического налога в Свердловской области. Дискуссия пройдет с участием туроператоров, отельеров и чиновников администрации Екатеринбурга и регионального правительства. Президент УАТ Михаил Мальцев убежден, что нюансы нового налогового сбора для гостиниц нужно обсуждать, даже если решение на уровне власти уже принято.

Ранее свердловский минфин рекомендовал главам муниципалитетов принять туристический налог. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже подтвердил, что в уральской столице будет введен новый сбор для гостиниц. По словам мэра, доходы от турналога будут направлены на установку знаков туристической навигации, теплых туалетов и поддержку фестивалей, которые привлекают в город гостей. Однако в Уральской ассоциации туризма считают введение налога преждевременным.

«Наша позиция с лета не изменилась, аргументы остались те же. Решение главы Екатеринбурга, безусловно, обоснованное, и тоже имеет свои аргументы. Тем не менее, я считаю, что это не повод закрывать дискуссию. Потому что есть неясность, куда пойдут доходы от туристического налога, – рассказал «Новому Дню» Михаил Мальцев. – Если мы рассматриваем этот налог как наследника курортного сбора, то есть принципиальная разница. В курортном сборе было четко регламентировано, на какие нужды муниципалитета или региона уходили собранные средства. Новый туристический налог обезличен, в нем другая механика поступления доходов – и это уязвимая позиция. Никто не может гарантировать, на какие цели они пойдут. Потому что решение о введении туристического налога принимают одни люди, а распределением денег занимаются другие. Те цели, которые обозначил Алексей Орлов, разумны. Но есть и другие мнения. Поэтому нужно общественное обсуждение».

Пока неясно, поддержат ли туристический налог другие свердловские города – Ирбит, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. Михаил Мальцев отмечает, что турналог будет иметь экономический эффект, если в городе большой объем гостиниц – Екатеринбург как раз соответствует этому критерию. Однако чем дальше от областного центра, тем сложнее обстоят дела.

«Если средств размещения мало, то туристический налог вызовет только раздражение. Поскольку затраты на его администрирование будут больше, чем выхлоп. Внутри гостиничной отрасли также есть разногласия. Для пятизвездочных отелей налог будет не столь болезненным, как для отелей «три звезды». Для хостелов при стоимости размещения 600-700 рублей в сутки турналог станет уже весомой финансовой нагрузкой. Поэтому я бы советовал главам небольших муниципалитетов осторожно и взвешенно принимать решение о введении туристического налога», – отметил Михаил Мальцев.

Напомним, с 2025 года российские муниципалитеты могут самостоятельно вводить туристический налог. Ставки налога будут дифференцироваться в зависимости от сезонности и категории размещения, но не смогут быть выше или ниже пределов, установленных в Налоговом кодексе. Максимальная ставка будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в гостинице в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года. С 2029 года и далее ставка не должна превышать 5%. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки. Плательщиками туристического налога станут владельцы всех видов гостиниц: отели, хостелы, пансионаты, глэмпингов. Доходы будут поступать в местный бюджет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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