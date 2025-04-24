В мэрии оценили влияние туристического налога на турпоток

Введение туристического налога не повлияло на приток туристов в Екатеринбург, сообщила директор департамента общественных связей Екатерина Форукшина. По ее словам, пока сложно оценить собираемость турналога, поскольку первые поступления в бюджет ожидаются не раньше мая.

«По прогнозу, туристический налог должен принести 80-85 миллионов рублей в 2025 году. Нам удалось выстроить диалог с бизнесом, и мы не раз озвучивали наши предложения по расходованию этих средств. Ключевым будет продвижение Екатеринбурга и развитие событийного туризма, но также и городское благоустройство», – рассказала Екатерина Форукшина.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что сообщество отельеров и туроператоров продолжает дискутировать на тему турналога. «Мы излагали нашу позицию и аргументы. Да, мы против туристического налога, но это не значит, что мы стали лютыми оппонентами администрации города. Это вопрос скорее дискуссионный, а не конфликтный. Ситуацию нельзя назвать непримиримой», – добавил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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