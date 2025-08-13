российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 августа 2025, 12:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

За полгода уральские города заработали на туристическом налоге 73,3 млн рублей

По итогам первого полугодия муниципалитеты Среднего Урала получили 73,3 миллиона рублей от уплаты туристического налога.

Как сообщили в ДИПе, введенный с 1 января 2025 года сбор принес Екатеринбургу 62 миллиона рублей, Сысерть – на втором месте по объему поступлений.

В Екатеринбурге на полученные средства установили на площади 1905 года деревья, клумбы и малые архитектурные формы: скамейки, помост для танцев, навесы от дождя и солнца. В Сысерти возле информационного центра планируется открытие новой парковки для туристических автобусов.

Как уже писал «Новый День», с постояльцев городских гостиниц взимается 1% от стоимости места размещения (минимальная плата составляет 100 рублей в сутки). Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, пока не станет максимальной – 5% к 2029 году. Власти Екатеринбурга обещают потратить дополнительные доходы на развитие туристической инфраструктуры в городе. При этом сообщество отельеров и туроператоров не согласно с новым налоговым сбором и дискутирует с администрацией города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

В мэрии оценили влияние туристического налога на турпоток / «Здесь танцуют»: главная площадь Екатеринбурга превратилась из парковки в зону отдыха (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Туризм, Экономика,