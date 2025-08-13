За полгода уральские города заработали на туристическом налоге 73,3 млн рублей

По итогам первого полугодия муниципалитеты Среднего Урала получили 73,3 миллиона рублей от уплаты туристического налога.

Как сообщили в ДИПе, введенный с 1 января 2025 года сбор принес Екатеринбургу 62 миллиона рублей, Сысерть – на втором месте по объему поступлений.

В Екатеринбурге на полученные средства установили на площади 1905 года деревья, клумбы и малые архитектурные формы: скамейки, помост для танцев, навесы от дождя и солнца. В Сысерти возле информационного центра планируется открытие новой парковки для туристических автобусов.

Как уже писал «Новый День», с постояльцев городских гостиниц взимается 1% от стоимости места размещения (минимальная плата составляет 100 рублей в сутки). Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, пока не станет максимальной – 5% к 2029 году. Власти Екатеринбурга обещают потратить дополнительные доходы на развитие туристической инфраструктуры в городе. При этом сообщество отельеров и туроператоров не согласно с новым налоговым сбором и дискутирует с администрацией города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube