«Здесь танцуют»: главная площадь Екатеринбурга превратилась из парковки в зону отдыха (ФОТО)

Площадь 1905 года сменила функционал. Здесь наконец закрыли автопарковку, которая занимала территорию перед администрацией Екатеринбурга несколько десятков лет. Теперь тут появилась рекреационная зона – с танцполом, светильниками, мобильными деревьями, удобными скамейками, малыми архитектурными формами.

Преобразившуюся площадь оценил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он рассказал журналистам, что теперь пространство станет полностью общественным, стоянка для автомобилей сюда больше не вернется. Здесь будут проводиться массовые культурные и спортивные мероприятия, ярмарки, в остальное время горожане смогут просто гулять и отдыхать. Первым крупным мероприятием на обновленном пространстве станет фестиваль «Лето на площади». Ближе к зиме здесь снова откроется большой ледовый каток.

По словам главы города, парковка, которая раньше занимала большую часть площади, не нравилась большей части жителей Екатеринбурга. Горожане давно хотели, чтобы здесь появилось общественное пространство, где могли бы гулять и отдыхать екатеринбуржцы и гости города. А крупная автостоянка в центре мегаполиса не соответствует имиджу Екатеринбурга как культурной и молодежной столицы Урала.

«70-80% жителей города, мы проводили опросы, за то, чтобы здесь парковки не было. Есть возможность [парковаться в других местах], пожалуйста, «Пассаж», муниципальная парковка. Кто здесь парковал машину? Люди, которые работали здесь в офисах. Но мы же сегодня проводим транспортную реформу, чтобы можно было сюда приехать быстро, комфортно, на хорошем общественном транспорте. Зачем приезжать на машине, чтобы она весь день стояла здесь, на площади 1905 года? Пусть эта площадь служит для людей. Логика такая», – сказал глава.

Отметим, судьба площади 1905 года действительно обсуждалась уже несколько лет. Администрация города не только проводила опросы, но и ставила смелые эксперименты. Например, этой зимой здесь впервые вместо новогоднего ледового городка разбили большой каток. Он немедленно стал точкой притяжения для свердловчан. За зиму здесь побывали почти 80 тысяч человек, и это помогло администрации сделать правильный выбор: площадь надо оставить горожанам, а не машинам.

«Люди довольны, им комфортно здесь находиться. Это красиво, это эстетично, это радует глаз, это создает хорошее настроение не только жителям, но и нашим гостям», – резюмировал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева, Елена Владимирова

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