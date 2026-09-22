Депутат предложил вернуть парковку на площадь 1905 года и сделать ее платной

Екатеринбургский депутат Александр Колесников выступил резко против общественного пространства на площади 1905 года, где раньше была автомобильная парковка.

«Была парковка на площади 1905 года, что вы там устроили? Чтобы мажоры днем играли в падел, или как там это называется? А бизнесменам припарковаться негде, в центре города нет парковок! Это деловой центр, а не место развлечения для мажоров. Я посчитал, если на площади сделать платную парковку, она будет приносить доход миллион рублей в месяц. Бизнесмены будут платить за парковку! А сейчас непонятно чем там занимаются. То сады устраивают, то каток для кого-то. Мне вот некогда кататься и играть в падел. Я работаю! И люди тоже работают. Так что убирайте эту порнографию из центра, делайте платную парковку. А доходы зафиксируйте и отдайте в департамент образования, там знают, на что потратить деньги», – выступил Александр Колесников на заседании думы.

Напомним, автомобильную парковку на площади 1905 года окончательно убрали летом 2025 года. Теперь площадка используется как рекреационное пространство: зимой здесь организуют каток, а летом ставят скамейки, вазоны с живыми растениями. В этом году в летнем сезоне на площади оборудовали корты для игры в падел.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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