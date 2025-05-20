Екатеринбург заработал 25 миллионов рублей на туристическом налоге в первом квартале 2025 года

В бюджет Екатеринбурга поступили первые отчисления от туристического налога, который был введен на территории города с 2025 года.

Как сообщила директор департамента финансов Анна Турунцева, сумма составила 25 миллионов рублей. За год мэрия планирует собрать около 84 миллионов рублей – прогноз был уточнен после того, как городская дума освободила от уплаты турналога беженцев, которые проживают в пунктах временного размещения на базе отеля AVS.

Напомним, с постояльцев городских гостиниц взимается 1% от стоимости места размещения (минимальная плата составляет 100 рублей в сутки). Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, пока не станет максимальной – 5% к 2029 году. Сборы от туристического налога в бюджет перечисляют объекты размещения. Власти Екатеринбурга обещают потратить дополнительные доходы на развитие туристической инфраструктуры в городе. При этом сообщество отельеров и туроператоров по-прежнему не согласно с новым налоговым сбором и дискутируют с администрацией города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube