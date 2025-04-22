Беженцев освободили от уплаты турналога в Екатеринбурге

Екатеринбургские депутаты одобрили отмену туристического налога для беженцев из Украины и Сирии. Речь идет о людях, которые проживают в пунктах временного размещения на базе гостиниц. В Екатеринбурге это только один объект – отель AVS на улице Республиканской, 1А, там живут 117 человек.

Как сообщила директор финансового департамента мэрии Анна Турунцева, выпадающие доходы для бюджета составят 419,9 тысячи рублей в 2025 году, 973,2 тысячи рублей – в 2026 году и 1,515 миллиона рублей – в 2027 году. При этом пока неясно, сколько доходов приносит туристический налог в казну Екатеринбурга, – первые платежи от средств размещения поступят после 28 апреля.

Напомним, с 1 января 2025 года с постояльцев городских гостиниц взимается 1% от стоимости места размещения (минимальная плата составляет 100 рублей в сутки). Cтавка будет прогрессивной и к 2029 году достигнет максимальной планки в 5%. В текущем году власти Екатеринбурга рассчитывают получить дополнительно 84,2 миллиона рублей, деньги будут направлены на улучшение туристической инфраструктуры в городе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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