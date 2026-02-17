«Эффект не тот», – четыре свердловских муниципалитета отказались от турналога

В Свердловской области власти Сосьвы, Асбеста, Шали и Березовского отказались от туристического налога. Об этом заявил вице-губернатор региона Дмитрий Ионин.

«Эффект не тот для ряда муниципалитетов. То есть если это действительно серьезный приток дополнительных средств, которые можно потратить на туринфраструктуру и событийные мероприятия – это одно. И для Екатеринбурга, Сысерти и Первоуральска это большой эффект. Но с другой стороны, турналог нужно администрировать (этим занимается налоговая), и он создает нагрузку на бизнес», – объяснил он на пресс-конференции.

Помимо этого, Первоуральск и Невьянск скорректировали свои налоговые подходы – местные власти исключили хостелы и другие малобюджетные средства размещения из числа объектов, облагающихся сбором. То же самое планируют сделать и в Екатеринбурге. «Это не совсем про туризм, это про студентов и рабочих, которые приезжают. А главная задача – брать турналог именно с туристов», – добавил Ионин.

Также некоторые муниципалитеты ограничили ставку налога и ее рост, зафиксировав ее на уровне 1%. Так поступили, например, в Первоуральске и Верхней Пышме, дополнила и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик.

Как ранее писал «Новый День», с 1 января 2025 года в Екатеринбурге и еще нескольких городах Свердловской области начал действовать турналог. С постояльцев с гостиниц, хостелов и санаториев взимается 1% от стоимости номера, минимальная плата составляет 100 рублей в сутки. В ближайшие четыре года ставка налога будет расти. Турналог в городской бюджет перечисляют объекты размещения. К середине декабря в казну Екатеринбурга поступило около 90 миллионов рублей только за счет туристического сбора. Это даже больше, чем планировала мэрия. При этом некоторые гостиницы власти освободили от уплаты турналога.

Екатеринбург, Дарья Деменева

