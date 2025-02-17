В Екатеринбурге пересчитают отели и хостелы для сбора турналога

В мэрии Екатеринбурга составят полный список средств размещения, которые находятся на территории города. Этим будет заниматься департамент потребительского рынка, как следует из постановления мэра Алексея Орлова.

Сейчас в Екатеринбурге работают порядка 200 отелей, хостелов, санаториев и кемпингов. Собранная информация о них будет передана в налоговую службу и Федеральную службу по аккредитации. Уточненные сведения необходимы для сбора туристического налога, который начал действовать в Екатеринбурге с 1 января.

Напомним, в 2025 году ставка турналога составит 1% от стоимости места размещения (но не менее 100 рублей в сутки). В последующие годы ставка будет расти, пока к 2029 году не достигнет предела – 5%. В пресс-службе мэрии сообщили, что доходы от туристического налога будут направлены на развитие туристической инфраструктуры, организацию фестивалей и продвижение Екатеринбурга как туристического города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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