«А зачем детям льготы?» Екатеринбургские депутаты поспорили, с кого нужно взимать туристический налог

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы одобрила введение туристического налога на территории города. На заседании депутаты поспорили о предоставлении льготы для многодетных семей, но в итоге приняли документ в том виде, что предоставила мэрия. Окончательное решение по новому налогу городская дума должна принять 26 ноября.

Согласно документу, с 2025 года ставка турналога составит 1% от стоимости места размещения в гостинице, при этом минимальная плата будет 100 рублей в сутки. Это принесет городскому бюджету дополнительные 84,2 миллиона рублей, подсчитали экономисты. В дальнейшем ставка будет ежегодно расти, пока не станет максимальной – 5% с 2029 года.

От туристического налога освобождаются федеральные льготники: ветераны Великой Отечественной войны, герои России, участники СВО, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью. Муниципалитеты вправе устанавливать дополнительные льготы. В администрации Екатеринбурга решили освободить от налога постояльцев младше 18 лет. Как пояснила директор департамента финансов Анна Турунцева, это облегчит жизнь организованным детским группам, которые приезжают в Екатеринбург на соревнования, концерты, экскурсии и прочее времяпрепровождение для школьников.

Депутат Сергей Козлов предложил ввести еще одну льготу – для многодетных семей. Его поддержали несколько коллег, но Анна Турунцева заявила, что мэрия уже проработала этот вопрос и остановилась на льготе для всех несовершеннолетних. Тут в дискуссию вступил Александр Колесников: «А зачем эта льгота? За детей пусть платят родители. У вас деньги лишние? Давайте так, товарищи педагоги. Все же интернет читают. У нас что, дети до 18 лет – все такие хорошие и молодцы? А сколько преступлений совершается… У всех детей есть родители, и они несут за них ответственность. Второй момент, по многодетным. Вот у нас [депутат] Вечкензин многодетный, он что исхудал?» «А я не про себя говорю», – огрызнулся сидящий рядом Михаил Вечкензин, который поддержал предложение Козлова.

«Я против того, чтобы расширять льготы. Вы чего такие добрые? И так постоянно говорим, что у нас денег нет в бюджете», – продолжил Колесников. Но поддержки среди товарищей по думе не нашел.

Впрочем, поправку Козлова бюджетная комиссия так и не рассмотрела. Юристы думы указали, что на введение дополнительной льготы требуется заключение главы города, а оно еще не готово. Поэтому по данному пункту комиссия просто не стала голосовать.

В обсуждении встал и другой вопрос – удалось ли администрации Екатеринбурга договориться с отельерами, которые ранее выступали против туристического налога. Анна Турунцева заверила депутатов, что сложностей с гостиничным бизнесом не должно возникнуть. Хотя на деле это не так – отельеры заявляют, что технически не готовы администрировать новый налог.

«Нам предлагают посмотреть на опыт других городов, но я сама была свидетелем, как в Санкт-Петербурге отель пробивает чек ККМ, где туристический налог отражен как товар. Нужно настраивать технику, увеличится нагрузка на персонал. Вполне вероятно, что придется нанимать дополнительных специалистов. Мы пока не просчитывали, насколько увеличатся расходы в связи с администрированием налога, но они точно будут», – рассказала «Новому Дню» главный бухгалтер ООО «Хотел Девелопмент Компани» (оператор отеля Hyatt Regency) Елена Акулова. Она была единственным представителем отрасли на сегодняшнем заседании в думе.

Как ранее писал «Новый День», Уральская ассоциация туризма просит отложить введение туристического налога, так как опасается разорения бюджетных гостиниц и хостелов. Власти Екатеринбурга намерены утвердить новый сбор до 1 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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