Турналог принесет в казну Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей в 2025 году

В Екатеринбургскую думу поступил проект введения туристического налога на территории города.

Документ предлагает установить ставку 1% от налоговой базы в 2025 году, 2% – в 2026 году, 3% – в 2027 году, 4% – в 2028 году и 5% начиная с 2029 года. Согласно расчетам департамента финансов, в 2025 году туристический налог при ставке 1% принесет в бюджет Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей.

Как ранее писал «Новый День», туристический налог будет взиматься с гостиниц всех видов и фактически будет включен в стоимость места размещения. От дополнительной платы при бронировании номера освобождаются льготники, в том числе участники СВО. Также турналог не будет распространяться на лиц младше 18 лет. Стоит заметить, что при обсуждении новации в рабочей комиссии администрации обговаривалось освободить от уплаты туристического налога жителей Екатеринбурга, пожелавших снять номер в гостинице на территории города. Однако в пояснительной записке к проекту, внесенному в городскую думу, этого пункта нет.

Напомним, против введения туристического налога в Екатеринбурге выступает Уральская ассоциация туризма. По мнению президента УАТ Михаила Мальцева, новый сбор ударит по бюджетным гостиницам и хостелам, где повышение стоимости места даже на 100 рублей (минимальная сумма налога) повлияет на количество постояльцев. Также гостиничному бизнесу понадобятся дополнительные ресурсы для администрирования нового налога. К тому же отельеры сомневаются, что доходы от туристического налога будут уходить по назначению, то есть на развитие туристического инфраструктуры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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