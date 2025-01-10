В зоопарк – нельзя, в огород – можно: что делать с новогодними елками

Екатеринбургский зоопарк обратился к горожанам с просьбой не приносить отслужившие свое новогодние елки – звери их жевать не будут.

«Как бы мы ни старались, на дереве могут остаться частицы украшений, которые нанесут вред животным. Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение и найдите другое применение зеленым красавицам, радовавшим вас в Новый год», – просят сотрудники пресс-службы зоопарка.

В областном ДИПе рассказали, что все хвойные, которые уральцы складировали на контейнерных площадках, вывозит специализированная техника региональных операторов. В дальнейшем деревья будут переработаны.

Кроме того, хвою деревьев можно применить на садовых и дачных участках. Например, иголки можно перекопать с грунтом, чтобы повысить кислотность почвы. Такое удобрение оценят, например, гортензии и голубика. Если измельчить хвою и добавить ее слоями в компост, получится отличная натуральная подкормка. А еще при помощи хвои можно защитить растения на грядках от сорняков и вредителей. Для этого поверхность грядок нужно весной засыпать сухими иголками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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