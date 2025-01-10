Движение по пермскому тракту в месте утреннего ДТП все еще перекрыто

На 231 км трассы Пермь – Екатеринбург все еще продолжаются работы по ликвидации последствий автоаварии, которая произошла сегодня утром.

«На данный момент проводится демонтаж информационной рамки с последующим восстановлением движения, установлены пути объезда», – заявил начальник Нижнесергинского отделения Госавтоинспекции Алексей Бабкин.

Как уже писал «Новый День», утром грузовой автомобиль «Донг Фенг» врезался в опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение временно перекрыто в обоих направлениях.

В отношении водителя грузовика составлен административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного сооружения, создавшее помехи в дорожном движении. Мужчине грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube