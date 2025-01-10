На пермском тракте организовано реверсивное движение в сторону Екатеринбурга

На 231 км трассы Пермь – Екатеринбург в районе утреннего ДТП автоинспекторы организовали реверсивное движение на полосе в направлении Екатеринбурга.
Как сообщили в ГАИ, несколько экипажей ДПС проводят распорядительно-регулировочные действия, пускают транспорт поочередно.
Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности и неукоснительному выполнению требований жестов регулировщиков, в соответствии с ПДД РФ.
Как уже писал «Новый День», утром грузовой автомобиль «Донг Фенг» врезался в опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение было несколько часов перекрыто в обоих направлениях.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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