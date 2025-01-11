В Богдановиче проверяют детский сад, где дважды травмировалась 4-летняя девочка

В детском саду «Сказка» в Богдановиче проходит прокурорская проверка по заявлению матери одной из воспитанниц.

По словам женщины, ее дочь получила травмы в детсаду в октябре и декабре 2024 года. Первый раз девочка во время прогулки упала на железный лист, который был никак не огорожен на детской площадке. Вследствие этого у ребенка произошло смещение позвонков. Во второй раз девочка запнулась о другую дошкольницу, упала и повредила зубы. Из-за полученных травм ребенок проходит длительное и дорогостоящее лечение. Мать девочки указала, что в детском саду не оказали медицинскую помощь пострадавшей воспитаннице, а ей не сообщили о случившихся инцидентах.

«Женщина особо обратила внимание, что на территории детского сада имеются опасные конструкции, которые создают опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Действия сотрудников детсада будут оцениваться с точки зрения соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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