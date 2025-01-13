Бастрыкин заинтересовался уральским детсадом, где дважды травмировалась девочка

В Богдановиче возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после сообщений в СМИ о травмировании 4-летней девочки в детском саду «Сказка». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям доложить ему о ходе расследования, сообщает следком.

Заявление в правоохранительные органы на детский сад подала мама пострадавшей воспитанницы. По словам женщины, ее дочь дважды получила травмы за два месяца. В первый раз девочка упала на железный лист на детской площадке, во второй раз запнулась о другую дошкольницу, повредила зубы и получила сотрясение мозга. На лечение ребенка ушло 100 тысяч рублей, рассказала мама пострадавшей изданию Е1.

Проверку в детском саду также проводит прокуратура.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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