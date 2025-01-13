После смены погоды улицы Екатеринбурга покрылись ледяной коркой (ФОТО)

Новая рабочая неделя началась у жителей Екатеринбурга с попыток добраться до работы и не упасть – многие улицы покрылись льдом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно много льда у стен домов. Во время оттепели на прошлой неделе с крыш массово сходил тающий снег, текла вода, а теперь все это замерзло.
Гололед покрыл тротуары даже в самом центре города, на улицах Малышева и 8 Марта.
Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»