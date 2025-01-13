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Понедельник, 13 января 2025, 12:19 мск

Новости Екатеринбург

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После смены погоды улицы Екатеринбурга покрылись ледяной коркой (ФОТО)

Новая рабочая неделя началась у жителей Екатеринбурга с попыток добраться до работы и не упасть – многие улицы покрылись льдом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно много льда у стен домов. Во время оттепели на прошлой неделе с крыш массово сходил тающий снег, текла вода, а теперь все это замерзло.

Гололед покрыл тротуары даже в самом центре города, на улицах Малышева и 8 Марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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