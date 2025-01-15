В мэрии признали проблему «катков» на тротуарах

Этой зимой снега в Екатеринбурге немного, так что сложностей с его вывозом нет, но постоянные перепады температуры приводят к образованию наледи на тротуарах.

Именно в этом сейчас состоит основная проблема коммунальщиков, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора департамента благоустройства Тамару Благодаткову.

«Днем с крыш и газонов вода выливается на пешеходные зоны, а ночью – замерзает. Поэтому сейчас основные силы брошены именно на борьбу со скользкостью. Где это возможно, уплотненный снег и лед сбивает малогабаритная техника, например, тракторы с ковшами. Там, где техника пройти не может, работники сбивают лед вручную», – объяснила Тамара Благодаткова.

Как уже сообщал «Новый День», текущая рабочая неделя началась для жителей Екатеринбурга с попыток добраться до работы и не упасть – многие улицы покрылись льдом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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