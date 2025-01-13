Чиновник из отдела семеноводства минАПК устроил плантацию конопли

Чиновник из отдела семеноводства министерства агропромышленного комплекса Свердловской области арестован по подозрению в производстве запрещенных веществ. В частности, силовики считают, что он причастен к созданию плантации конопли в квартире жилого дома в Екатеринбурге. Там же нашли готовые к употреблению вещества. Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, по делу арестованы еще два человека, помимо профильного чиновника. Они пробудут в следственном изоляторе до 23 февраля.
Екатеринбург, Елена Сычева
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