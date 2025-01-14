У бывшего чиновника минАПК обнаружилась наркофабрика в деревне

Бывший глава отдела семеноводства министерства АПК и потребрынка Свердловской области Игорь Крупский, арестованный по делу о выращивании конопли, предположительно организовал целую наркофабрику в Белоярском районе.

Как сообщает издание 66.ру со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в конце декабря сотрудники ФСБ обнаружили в поселке Белореченском шесть морских контейнеров. Пять из них были переоборудованы для выращивания, сушки и фасовки наркотической конопли. Силовики считают, что контейнеры принадлежат Крупскому. Теперь им предстоит выяснить, куда шла запрещенная продукция – в наркошопы или бывший чиновник самостоятельно занимался розничной продажей.

Издание отмечает, что Игорь Крупский до работы в министерстве АПК был замдиректора ССК «Уральский картофель». Предприятие находится в селе Кочнево, расположенном в 9 километрах от участка, где нашли контейнеры с коноплей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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