Экс-чиновника минсельхоза, устроившего наркоферму, выпустили из СИЗО

Бывшего начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского выпустили из СИЗО. 19 июня следователь обратился в Ленинский районный суд с ходатайством продлить срок содержания под стражей, однако суд отказал.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, теперь в отношении Крупского действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, Крупского обвиняют в создании конопляной фермы в Белоярском районе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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