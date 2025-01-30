Экс-чиновника минсельхоза, обвиненного в выращивании конопли, оставили в СИЗО

Свердловский облсуд оставил в СИЗО бывшего начальника отдела семеноводства министерства АПК Свердловской области Игоря Крупского, которого обвиняют в создании подпольной плантации конопли.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, после ареста обвиняемого его адвокат подал апелляцию с просьбой изменить Крупскому меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Бывший чиновник останется в СИЗО по меньшей мере до 23 февраля.

Как уже писал «Новый День», в январе 2025 года стало известно, что Игорь Крупский предположительно организовал наркофабрику в Белоярском районе.

По неофициальным данным, сотрудники ФСБ обнаружили в поселке Белореченском шесть морских контейнеров. Пять из них были переоборудованы для выращивания, сушки и фасовки наркотической конопли. Силовики считают, что контейнеры принадлежат Крупскому. Теперь им предстоит выяснить, куда шла запрещенная продукция – в наркошопы или бывший чиновник самостоятельно занимался розничной продажей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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