Экс-чиновника минсельхоза, устроившего ферму конопли, не стали выпускать из СИЗО

Бывший начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского не стали выпускать из СИЗО, несмотря на апелляцию адвокатов. «Областной суд не нашел для этого основания и оставил постановление суда первой инстанции без изменений», – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда,

Напомним, Крупского обвиняют в создании конопляной фермы в Белоярском районе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube