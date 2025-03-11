Экс-чиновника минсельхоза, устроившего ферму конопли, не стали выпускать из СИЗО

Бывший начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского не стали выпускать из СИЗО, несмотря на апелляцию адвокатов. «Областной суд не нашел для этого основания и оставил постановление суда первой инстанции без изменений», – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда,
Напомним, Крупского обвиняют в создании конопляной фермы в Белоярском районе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Екатеринбург, Елена Сычева
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