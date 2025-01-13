Живая музыка, экскурсии и диафильмы: в Свердловской области пройдут Бажовские дни

Ко дню рождения уральского писателя Павла Бажова в Екатеринбурге и области с 24 по 29 января пройдут Бажовские дни. Свердловчан ждет неделя квизов, экскурсий и чаепитий.

Фестиваль начнется с интеллектуальной игры, посвященной горнозаводской мифологии и уральскому диалекту. Квиз пройдет в Екатеринбургском музее Бажова. Там же услышать вживую знаковые музыкальные произведения первой половины XX века можно будет 25 января на музыкальной экскурсии «Пуличка и Валестёна. Любовь побеждает всё».

27 числа, в день рождения писателя, в Сысертском музее Паши Бажова в 12 часов начнутся «Бажовские посиделки»: чтение сказов, истории о Бажове и его семье и чаепитие для гостей.

Посмотреть диафильмы по сказам Бажова с живым музыкальным сопровождением можно будет 28 января в Екатеринбургском музее уральского писателя. В 12 часов будут показывать «Голубую змейку», в 14 часов – «Таюткино зеркальце» и в 16 часов – «Малахитовую шкатулку».

Завершат Бажовские дни экскурсия по коллекции уральских самоцветов и предметов из сказов Бажова «Малахитовая шкатулка» в музее Бажова и спектакль по одноименному сказу писателя «Ермаковы лебеди» в камерном театре. «История о любви и верности, написанная в форме народной легенды. Зритель встретится с героями отважными, честными и чистыми душою, которые не боятся идти навстречу природной стихии и которым природа открывает свои самые сокровенные тайны и ведет в мир, где все связано и пронизано ясным светом. Магия бажовского мира создается в том числе благодаря языку ритма, жеста и пластики. Мир, который погружает и завораживает», – отметили организаторы фестиваля.

Как ранее писал «Новый День», «Ермаковы лебеди» – одна из громких премьер, которые представили театры Екатеринбурга в этом творческом сезоне.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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