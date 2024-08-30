«Алиса в зазеркалье», французская «Чайка», «Любовь и голуби» – что покажут театры в новом сезоне

«Алиса в зазеркалье», «Ромео и Джульетта», «Любовь и голуби» – самые громкие премьеры, которые представят театры Екатеринбурга в новом творческом сезоне. Чем еще будут удивлять зрителей уральские артисты и режиссеры – в нашем обзоре новейших театральных постановок.

ТЕАТР ДРАМЫ

В драмтеатре с 28 августа идут премьерные показы визуальной фэнтези-драмы «Дракула», которую поставили по одноименному готическому роману Брэма Стокера. В новой постановке смешали драматический, пластический и визуальный театр. Темы борьбы добра и зла, любви и одиночества, судьбоносных встреч и расставаний стали основными в спектакле. Постановкой занимался режиссер и сценограф Даниил Ахмедов.

В новом 95-м театральном сезоне в начале октября зрителей ждет премьера новой пьесы Олега Богаева «Чайка. Французская версия», которая написана по заказу театра. Над постановкой будут работать режиссер Алексей Размахов, сценограф Дмитрий Разумов, а также свердловский музыкант и композитор Иван Даниленко.

В середине декабря на малой сцене театра детскую аудиторию будут развлекать музыкальной историей «Поросенок», написанной по сказке Сергея Козлова. Режиссером выступит Никита Бурлаков, который занимался постановкой спектаклей «Ночь перед Рождеством» и «Сын Луны».

Следующая премьера состоится уже перед Новым годом: публике представят новое прочтение пьесы Трейси Леттса «Август. Графство Осейдж» в постановке Алексея Логачева, известного по идущему в театре спектаклю «Fake. Невероятные приключения Бориса Моржова в провинции».

В марте зрителей ждет постановка на основе рассказов Аркадия Аверченко. Над ней будут работать главный режиссер Александр Агеев и команда сахалинского «Чехов-Центра».

В завершении сезона публике покажут мюзикл «Камень», созданный по идее Тараса Михалевского, который написал музыку на тексты уральских поэтов.

УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ

В 113-м сезоне с 11 октября театр представит премьеру оперы Ефрема Подгайца «Алиса в зазеркалье». «Композитор определил ее как «оперу в одиннадцать шахматных ходов» и адресовал не только детской, но и взрослой аудитории. Сцена уподобится огромной шахматной доске, на которой разыграется битва между белыми фигурами (миром детства) и черными (миром взрослых). Здесь не будет отрицательных персонажей, и даже Черная королева окажется не врагом, а наставником, частью непознанного взрослого мира», – отметили в пресс-службе театра. Премьерные показы состоятся 11, 12 и 26 октября.

ТЮЗ

В новом 95-м сезоне будет шесть премьер: «Ромeо и Джульетта» от режиссера Григория Лифанова, новаторский проект Сергея Молочкова «Операция Пушкин», новогодние спектакли «Иван-Царевич и Серый Волк» и «Чучунин Новый год», «Горе от ума» в постановке Анатолия Праудина и «Сказка про аленький цветочек» – подарок детям к началу летних каникул.

Также в течение сезона в театре пройдут спектакли ТЮЗов Ташкента, Кыргызстана, Беларуси и Санкт-Петербурга.

КОЛЯДА-ТЕАТР

В театре Николая Коляды 21-й театральный сезон начался еще 2 августа. В этом году театр планирует выпустить спектакли «Орфей спускается в ад» по пьесам Теннеси Уильямса, «Вий» по инсценировке Коляды, «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Островского и сказку «По щучьему велению», которая выйдет к новогодним колядкам.

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

28 августа в театре начался 92-й сезон, посвященный Году семьи. В течение нового творческого года зрителям представят премьеру музыкальной комедии «Любовь и голуби» от режиссера Дарьи Аксеновой и два новых детских спектакля: «Переполох в курятнике» и мюзикл «Тайна третьей планеты». Весной поклонников рок-музыки будет ждать джукбокс-мюзикл по песням уральской группы «Чайф» в постановке главного режиссера.

Также в конце сентября начнется новый театральный фестиваль «Счастливое место», который станет подарком к 90-летию Свердловской области. Участие примут коллективы из Серова, Новоуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Каменска-Уральского.

ТЕАТР КУКОЛ

93-й театральный сезон в театре кукол начали с открытия art-пространства «Под крышей» и премьеры спектакля-променада «Путешествие с Петрушкой», которые состоялись еще 17 августа.

В сентябре Екатеринбург станет точкой притяжения кукольников России и Китая: здесь пройдет XII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий».

В октябре публику будут радовать премьерой спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова, в декабре покажут «Таюткино зеркальце» по сказам Павла Бажова, в марте 2025 года – «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена», а в мае – «Репетиция мести».

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

Уже в начале сентября в театре пройдет премьера постановки Антона Морозова «Ермаковы лебеди» по одноименному сказу Павла Бажова. Премьерные показы состоятся 4 и 5 числа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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