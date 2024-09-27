В Екатеринбурге начали продавать билеты на новогодние детские спектакли

Екатеринбургские театры и культурные центры открыли продажу билетов на новогодние сказки. Цены на спектакли – от 500 рублей.

В театре оперы и балета традиционно представят «Рождественский концерт». В программу войдут произведения, прежде не звучавшие в «Урал Опере», а также фрагменты лучших номеров из предыдущих пятнадцати «Рождественских концертов». Спектакль будет идти с 12 по 29 декабря. Стоимость билетов – от 500 до 7 тысяч рублей.

В театре балета «Щелкунчик» покажут кукольный спектакль «Письмо для Деда Мороза». Детей ждет сказка про Снеговичка, который спешил доставить письмо Дедушке Морозу с просьбой о елке. Перед спектаклем дети смогут поучаствовать в новогоднем мастер-классе, а после – встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Представление будет идти с 14 декабря по 6 января. Цена – 800 рублей.

В детской филармонии оркестр русских народных инструментов расскажет «Новогодние истории». Будет звучать классическая музыка на зимнюю тему: фрагменты из музыкальных иллюстраций Свиридова к пушкинской «Метели» («Зимняя дорога» или «Вальс»), «Времена года» Чайковского, «Снег танцует» из сюиты Дебюсси «Детский уголок», «Метель» из «Трансцендентных этюдов» Ференца Листа. Концерт пройдет 12 января в 14:30 и 17:00. Стоимость билетов – 700 рублей.

А в театре эстрады с 20 декабря по 7 января будет идти новогоднее приключение «Заколдованная сказка». Лесная Колдунья превратит Снегурочку в чучело, а помощники Деда Мороза вместе с юными зрителями отправятся в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку и вернуть новогодний праздник. Билеты – от 600 до 1200 рублей.

Во Дворце молодежи представят две новогодние премьеры – «Снежная королева» и «Двенадцать месяцев». Оба спектакля покажут в январские каникулы. Цена – от 800 до 2000 рублей.

А в ДК железнодорожников подготовили мюзикл «Летучий корабль». Он будет идти с 24 декабря по 6 января. В программе: песни в новой нестандартной аранжировке, танцы от народных до современных направлений, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и фотосессия у новогодней елки. Билеты стоят 900 рублей.

Добавим, что остальные театры (театр музыкальной комедии, ТЮЗ, театр кукол, Коляда-театр, «Театрон», Камерный театр) еще не открыли продажи билетов на новогодние сказки.

Ранее «Новый День» рассказывал, какие премьеры готовят в этом сезоне театры Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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