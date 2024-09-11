Итальянец Алессандро Биччи стал новым худруком оперного театра

Итальянский маэстро Алессандро Биччи стал новым руководителем оперной труппы в «Урал Опера Балет». В прошлом сезоне он в качестве дирижера и вокального коуча работал над постановкой «Любовный напиток».

«Я изучил оперный репертуар театра и постоянно присутствую на репетициях. Первой премьерой станет «Алиса в зазеркалье» Ефрема Подгайца, очень интересная и привлекательная музыка. Театр представляет широкую панораму российской музыки разных веков, и, к моей большой радости, в июне к уже существующим операм добавится «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова. Я с нетерпением жду этого события, ведь в Италии, где я учился, этого композитора мало изучают, и потому в новом сезоне у меня будет много личных открытий. И я обстоятельнее узнаю русскую школу и русские традиции, которые «Урал Опера» очень хорошо хранит», – поделился Биччи.

Уже завтра в оперном театре начнется 113-й сезон, который продлится до 7 июля 2025 года. Как отметили в пресс-службе «Урал Опера Балета», в течение творческого года запланировано пять премьер.

Ранее «Новый День» писал, что одной из них будет детская опера Ефрема Подгайца «Алиса в зазеркалье», показ состоится 11 октября. «Композитор определил ее как «оперу в одиннадцать шахматных ходов» и адресовал не только детской, но и взрослой аудитории. Сцена уподобится огромной шахматной доске, на которой разыграется битва между белыми фигурами (миром детства) и черными (миром взрослых). Здесь не будет отрицательных персонажей, и даже Черная королева окажется не врагом, а наставником, частью непознанного взрослого мира», – отметили ранее в пресс-службе театра.

В апреле 2025 года театр представит премьеру «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в постановке режиссера и художника спектакля Юлианы Лайковой и хореографа-резидента театра Антона Пимонова. Создатели оттолкнулись от мифологии сказов Бажова и создали совершенно новый спектакль, который ранее не имел большой сценической судьбы.

В июне 2025 года постановку «Снегурочки» представит новое поколение режиссеров и художников драмы. Так, на оперной сцене дебютирует режиссер Антон Морозов, известный по спектаклям «Дети солнца» и «Ермаковы лебеди» в камерном театре и «Циники» в Ельцин-центре, а также художница Катя Никитина. «Спектакль ставят представители нового визуального театра, которым интересно не делить мир на «классику» и «современность», а искать более сложные пути», – поделился директор театра Андрей Шишкин.

Композитор Юрий Красавин сочиняет новый балет вместе с художественным руководителем Максимом Петровым – зрители увидят «Клептоманию» 4 июля 2025 года. В этот же день состоится и возобновленная сюита из балета «Наяда и рыбак» – балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака будет работать с молодыми солистами труппы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube