Детская филармония подготовила 4 премьеры

В новом концертном сезоне на сцене детской филармонии покажут четыре премьеры. Об этом рассказала на пресс-конференции директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила Скосырская.

46-й сезон начнется с премьеры спектакля «Музыкальная одиссея», который подготовили профессиональные артисты театра мюзикла. «Это музыкальное путешествие по странам и континентам», – подчеркнула спикер. Впервые увидеть постановку можно будет уже 6 сентября в 18:30.

В октябре зрителей ждут две премьеры, одна из которых посвящена 225-летию Александра Пушкина, другая – 45-летию детской филармонии – спектакли «Капитанская дочка» и «Мульт-пульт-концерт». Последняя в этом году премьера, «Баранкин, будь человеком» с музыкой «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина, состоится в декабре.

Людмила Скосырская отметила, что до конца 2024 года филармония еще раз покажет все премьеры, которые многие зрители успели увидеть в прошлом творческом сезоне.

Ранее «Новый День» писал, какие премьеры готовят в новом сезоне театры Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube