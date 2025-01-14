К концу недели на Урале местами похолодает до -25

На большей части Свердловской области настоящих крещенских морозов, за исключением крайнего севера региона, не будет. Похолодание наступит в ночь на 18 января.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 14-16 января температура воздуха будет на несколько градусов теплее, чем обычно: 14 января днем -1…-6 °C, 15 января – от -2 до -7 градусов, 16 января ночью -6…-11°, на крайнем севере до -16°, днем -4…-9°, на крайнем севере -14 °C.

17-18 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью по области -15…-20°, на крайнем севере -25°, днем -10…-15°. В Екатеринбурге ночью -16…-19°, днем -10…-12°.

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге началась подготовка к крещенским купаниям. Зима в этом году на Урале существенно теплее, чем обычно, поэтому будут введены ограничения. В мэрии пояснили, что толщина льда на водоемах составляет 35-37 сантиметров. Но в связи с теплой погодой лед неоднородный и хрупкий. Поэтому одновременно на его поверхность смогут выходить не более 15 человек. Кроме того, верующих призывают ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями – возле них не дежурят спасатели и медики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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