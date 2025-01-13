Крещенские купания в Екатеринбурге пройдут с ограничениями из-за теплой зимы

В связи с тем, что зима в этом году на Урале существенно теплее нормы, крещенские купания пройдут с ограничениями.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время толщина льда на водоемах составляет 35-37 сантиметров. При этом в связи с теплой погодой, нехарактерной для начала января, лед неоднородный и хрупкий. Поэтому одновременно на его поверхность смогут выходить не более 15 человек. Кроме того, верующих призывают ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями.
Купели должны соответствовать следующим требованиям:
– располагаться в местах с пологими широкими берегами;
– на берегу должны быть палатки, надувные модули или другие помещения для обогрева, переодевания и оказания медицинской помощи;
– путь от берега до льда должен быть выложен сходнями или соломой;
– прорубь должна быть размером не менее 2,1 на 1,3 метра и очищена от битого, колотого льда, не имеющая острых кромок;
– дно очищено от коряг, стекла, камней;
– заходы в купели сделаны из сходней с перилами до дна водоема;
– глубина проруби – не более 1,2 метра;
– территория вокруг купели освещена;
– на расстоянии от 50 до 150 метров до места купания устанавливаются туалетные кабинки.
В настоящее время подано 7 заявок на оборудование мест купания, точный список адресов станет известен на днях.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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