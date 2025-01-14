В Свердловских городах отменяют крещенские купания из-за аномально теплого января.

Так, в этом году не будет городской купели в Заречном. «Зима в этом году выдалась теплой и малоснежной. Эта природная аномалия не позволила Белоярскому водохранилищу замерзнуть до безопасной толщины ледового покрытия», – сообщили в администрации города. А по словам директора Центра Спасения Сергея Хрущева, к 19 января лед на водохранилище толще не станет даже при морозах. По той же причине запрещены купания и в Краснотурьинске.

Как ранее писал «Новый День», так как толщина льда на уральских водоемах составляет около 35 сантиметров, крещенские купания, где они будут разрешены, пройдут с ограничениями. Одновременно на поверхность льда смогут выходить не более 15 человек. Кроме того, верующих призывают ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями. В настоящее время подано 7 заявок на оборудование мест купания, точный список адресов станет известен на днях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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