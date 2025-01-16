В Волчанске отменили крещенские купания

В Волчанске отказались от организации крещенских купелей из-за аномально теплой зимы. На водоемах слишком тонкий лед, а безопасность граждан – это ключевое требование при проведении подобных мероприятий, сообщили в администрации муниципального округа. За несанкционированные купели жителям грозит административный штраф.

Ранее от организации крещенских купаний отказались в Краснотурьинске и Заречном. Причина та же – непривычно теплая для января погода. В Екатеринбурге определено 9 локаций, где можно совершить обряд омовения. Однако будут действовать ограничения – на льду должно находиться не более 15 человек.

Волчанск, Ангелина Сергеева

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