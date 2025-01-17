В крещенских купаниях примут участие свыше 30 тысяч свердловчан – прогноз МЧС

Сотрудники МЧС ожидают, что в крещенских купаниях примет участие на 40% свердловчан больше, чем в прошлом году. В 49 муниципалитетах региона на данный момент организовано 82 купели, но заявки еще рассматриваются.

«Мы ожидаем, что купели посетят более 31 тысячи человек. Дело в том, что праздник Крещение выпадает на выходной день, и погода будет не очень холодной. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 23 тысячи человек», – сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

Он отметил, что несанкционированные купели на водоемах будут немедленно закрываться. Самодельные крещенские проруби сотрудники МЧС обнаруживают каждый год. Алексей Морозов напомнил, что для официальных купелей установлены строгие требования безопасности. В оборудованной проруби устанавливается деревянный короб, чтобы человека не затянуло под лед. Вокруг строят деревянный настил, есть пункт обогрева, где можно с комфортом переодеться, а кроме того, постоянно дежурят сотрудники МЧС и медики, которые могут быстро оказать первую помощь. Всего этого нет на незарегистрированных купелях.

Врач пульмонологического отделения «Новой больницы» Алексей Кривоногов добавил, что есть медицинские противопоказания для окунания в крещенской купели. В первую очередь, это нельзя делать людям с ОРВИ и обострениями хронических заболеваний, а также детям дошкольного возраста.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube