Преподавателей русского языка из УрГПУ ждут в Таиланде и Пакистане

В ряде зарубежных стран очень востребованы центры по обучению русскому языку, в которых работают преподаватели из уральских вузов. Об этом заявил на пресс-конференции и.о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов

По его словам, преподаватели выезжают в Таиланд, Пакистан, Индонезию и другие государства. Желающих учиться в уральских вузах стало больше, но важная составляющая – знание абитуриентами русского языка. Преподаватели выезжают в зарубежные командировки на три-четыре месяца.

Напомним, в конце декабря 2024 года Министерство просвещения России приняло решение о присоединении Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ). И.о. ректора стал бывший министр образования Юрий Биктуганов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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