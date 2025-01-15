Мэрия отремонтирует набережную Городского пруда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах отремонтировать набережную Городского пруда. Речь идет о популярном пешеходном маршруте от Плотинки до Макаровского моста с обеих сторон.

«Вместе с коллегами провели совещание – прошлись по набережной Рабочей Молодежи, Макаровскому мосту, Олимпийской набережной, улице Горького. Обсудили идеи и планы по обновлению территории. Намерены поэтапно привести в порядок пешеходные дорожки и подпорные стенки, выполнить берегоукрепление, заменить скамейки и светильники, в ремонте нуждается фонтан на Октябрьской площади», – написал мэр в своем телеграм-канале.

В пресс-службе администрации уточнили, что по итогам встречи глава города поручил подготовить документацию и оценить стоимость работ по обновлению территории.

Проект масштабного благоустройства набережной Исети «от ВИЗа до НИЗа» обсуждается в Екатеринбурге с 2021 года. С этого времени мэрия провела ремонт участков в районе улиц Гражданской, Куйбышева, Декабристов, Народной Воли, Ткачей, Машинной и Щербакова. В перспективе общая протяженность единого велопешеходного маршрута вдоль реки Исети составит около 42 километров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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