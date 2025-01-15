Проект тоннеля под мостом на Малышева отправили на согласование

В этом году в Екатеринбурге должен появиться один из двух пешеходных тоннелей, которые сделают непрерывной пешеходную набережную Исети в центре города. Речь о переходе под мостом на Куйбышева. Его созданием занимается ГУДСР. 87-метровый тоннель соединит новую набережную Исети у ледовой арены и уже благоустроенную часть на отрезке между улицами Куйбышева и Малышева. Срок сдачи – ноябрь 2025 года.

Со вторым тоннелем все сложнее – мост через Исеть на Малышева является объектом культурного наследия ХIХ века, причем федерального значения. «Проект создания тоннеля есть, но он на согласовании в управлении по охране памятников», – уточнили в мэрии.

Напомним, сейчас, чтобы гулять по набережной Исети, нужно выходить на перекресток Малышева – Горького и затем снова спускаться к реке. «Если стоять спиной к Плотинке, то слева будет организован сквозной пешеходный проход, с правой стороны – инженерные коммуникации, очистные сооружения», – ранее объяснял суть проекта вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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