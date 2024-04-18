«Проект есть, нужны деньги», – в мэрии рассказали о реконструкции моста на Малышева

Мост на улице Малышева через реку Исеть реконструируют. Причем проект уже почти готов. Об этом «Новому Дню» рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. «Заканчивается проектирование, надо будет искать финансирование, там очень масштабная реконструкция», – отметил он.

Отметим, что в ходе реконструкции власти предусмотрят сквозной пешеходный проход под малышевским мостом – сейчас, чтобы гулять по набережной Исети, нужно выходить на перекресток Малышева – Горького и затем снова спускаться к реке. «Если стоять спиной к Плотинке, то слева будет организован сквозной пешеходный проход, с правой стороны инженерные коммуникации, очистные сооружения», – объяснил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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