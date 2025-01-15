Верхняя Пышма и еще три уральских города получат статус «Город трудовой доблести»

Еще четыре города Уральского федерального округа претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Верхняя Пышма (Свердловская область), Курган, Миасс (Челябинская область) и Салехард (ЯНАО).

Как сообщили в полпредстве, такое предложение поступило президенту России Владимиру Путину на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Напомним, Екатеринбургу почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено в июле 2020 года. Также этот статус имеют Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Согласно федеральному закону, в городах трудовой доблести устанавливаются памятные стелы, а также трижды в год запускается праздничный салют: 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Памятная стела в Екатеринбурге была открыта 22 июня 2023 года. От имени президента России Владимира Путина на церемонии выступил его помощник Владимир Мединский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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