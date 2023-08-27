300 фактов о Екатеринбурге. Город трудовой доблести

Факт № 218. Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу в июле 2020 года. Согласно федеральному закону, в городах трудовой доблести устанавливаются памятные стелы, а также трижды в год запускается праздничный салют: 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Памятная стела была открыта 22 июня 2023 года. От имени президента России Владимира Путина на церемонии выступил его помощник Владимир Мединский, который сказал: «В знак безмерной благодарности труженикам тыла в 2020 году было учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых городов, который был удостоен этой высокой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом, опорным краем державы. А после начала Великой Отечественной здесь в кратчайшие сроки была развернута работа большого количества оборонных предприятий, налажено производство танков, зенитных установок, реактивных минометов «Катюша», бронепоездов, других видов вооружения и техники. Выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование. Весь город трудился на победу».

Архитектурная композиция комплекса состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. Высота сооружения – 42 метра.