В бывшем кинотеатре «Салют» откроют молодежный кластер

В здании бывшего кинотеатра «Салют» появится молодежный кластер с кинозалом, учебными классами, студиями и мастерскими. Такое решение приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, реализацией проекта переоборудования здания и развитием кластера займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

«В здании планируется оборудовать коворкинги, переговорные, учебные классы, спикерские, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, залы для мероприятий, кинозал, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Кластер станет альтернативным местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге», – рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

«Екатеринбург – город молодежи, именно за ней наше будущее. В уральской столице живут более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, тут учатся более 100 тысяч студентов. Теперь в знаковом для горожан месте будет создано совершенно новое пространство, отвечающее целевой направленности кластера», – прокомментировал глава города Алексей Орлов.

Ввод пространств будет происходить поэтапно – начиная с IV квартала 2025 года. В «Салюте» будут проходить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, авторские и предпремьерные показы. Также предполагается, что на площадке будут располагаться временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий.

Напомним, здание бывшего кинотеатра на улице Толмачева не используется по назначению с 2020 года.

Одним из первых резидентов кластера станет театр «Провинциальные танцы» – его основная площадка, кинотеатр «Колизей», закрылась на реконструкцию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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