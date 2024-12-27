В бывший «Салют» переедет культовый екатеринбургский театр

Театру «Провинциальные танцы» нашли временную площадку на период реконструкции бывшего кинотеатра «Колизей», где они выступали с 2022 года.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, с Нового года артистов разместят в здании бывшего кинотеатра «Салют» – буквально через дорогу.

«Уже достигнута договоренность с руководством города. Сейчас мы будем заниматься техническими вопросами. Здание требует переоборудования, но в весеннем сезоне, думаю, успеем несколько спектаклей сыграть», – сообщил Марков.

Реконструкцию «Колизея» администрация города надеется закончить за два календарных года – 2025 и 2026.

Как уже писал «Новый День», реконструировано будет все здание. Принципиальный момент – не изменится ни высотность, ни этажность. Очень важно сохранить высокий потолок в главном репетиционном зале для отработки танцевальных элементов с поддержками.

Напомним, театр современной хореографии переехал в «Колизей» в 2022 году. До этого небольшой офис «Провинциальных танцев», зал для репетиций и одна из площадок для выступлений находились в ЦК «Урал». В 2021 году директор театра Ольга Паутова рассказала «Новому Дню», что они постоянно «кочуют» по нескольким площадкам. «Нам негде хранить декорации. А ведь каждый год мы ставим по два новых спектакля, и нужны новые. Сейчас мы храним их в четырех местах: часть здесь, часть в ТЮЗе и часть – еще в двух гаражах, – рассказала она, – А ведь Татьяна (Баганова, главный хореограф театра, – прим. ред.) славится большими спектаклями, и все фестивали, в которых мы участвуем, ждут от нас именно большие спектакли. Этот вопрос надо как-то решать».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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